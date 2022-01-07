Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar
Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayana kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı.
07.01.2022 07:03
- Son Güncelleme: 07.01.2022 07:03
İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyacak artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok desteği de almayı kolaylaştırıyor.
■ YAŞLIYA 1.084 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak.