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Haberler Ekonomi Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayana kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı.

Çığıl Ön Yener
07.01.2022 07:03 - Son Güncelleme: 07.01.2022 07:03
Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyacak artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok desteği de almayı kolaylaştırıyor.

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Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

YAŞLIYA 1.084 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak.

Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl kişi başına düşen gelir bin 417 liradan az ise başvurulabilecek. Gelir sınırı 2021'de 852,53 lira idi.

Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

EVDE YAKININA BAKANA 2.354 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek.

Asgari ücret ve memur maaşları arttı! Sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni tutarlar

Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi.

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