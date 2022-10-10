BENZİN, MOTORİN, LPG'ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Sonuncusu da bu geceden itibaren uygulanacak. İddiaya göre motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. İşte BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
10.10.2022 17:20 - Son Güncelleme: 10.10.2022 17:20
Son dakika akaryakıta zam gelecek iddiası milyonlarca sürücüyü araştırmalara itti. Cuma günü 98,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 97,25 dolar olarak kaydedildi. Brent petroldeki yükselişle birlikte benzin, motorin, LPG'de güncel fiyatlar merak edildi. Peki akaryakıta zam var mı? Litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artacak. İşte detaylar!