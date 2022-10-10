BENZİN, MOTORİN, LPG’ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...

Son dakika akaryakıta zam gelecek iddiası milyonlarca sürücüyü araştırmalara itti. Cuma günü 98,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 97,25 dolar olarak kaydedildi. Brent petroldeki yükselişle birlikte benzin, motorin, LPG'de güncel fiyatlar merak edildi. Peki akaryakıta zam var mı? Litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artacak. İşte detaylar!