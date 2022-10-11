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Haberler Ekonomi E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! Devlet çocuklara para dağıtıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! Devlet çocuklara para dağıtıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

1-2-3-4 çocuk için devletten para yardımı! Çocuklu ailelere para desteği verileceği müjdelendi. Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahiplerine her yıl milyarlarca lira ödeme yapıldığı biliniyor. Son olarak da Çocuk Bileşeni adıyla yeni bir ödeme başlatacaklarını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru detaylarına da açıklamada yer verdi. İşte detaylar!

11.10.2022 09:04 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:05
Devlet çocuklara para dağıtıyor! E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Çocuklu ailelere devlet para yardımları yapıyor. Son olarak Bakan Yanık 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL vereceklerini müjdeledi. Başvuruların e-Devletten yapılacağı bildirilirken şartları sağlayanlara ödemeler PTT'den yatırılacak. Çocuk Bileşeni adıyla yapılan bu yardımdan faydalanmak isteyen veliler için başvuru detaylarına haberimizde yer verdik! İşte çocuklu ailelerin başvuru yapabileceği devlet yardımlarının ödeme miktarı, başvru şartları ve diğer merak edilenler!

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Devlet çocuklara para dağıtıyor! E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek verilecek.

Devlet çocuklara para dağıtıyor! E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

Devlet çocuklara para dağıtıyor! E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

Devlet çocuklara para dağıtıyor! E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.

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