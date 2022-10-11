E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! Devlet çocuklara para dağıtıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Çocuklu ailelere devlet para yardımları yapıyor. Son olarak Bakan Yanık 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL vereceklerini müjdeledi. Başvuruların e-Devletten yapılacağı bildirilirken şartları sağlayanlara ödemeler PTT'den yatırılacak. Çocuk Bileşeni adıyla yapılan bu yardımdan faydalanmak isteyen veliler için başvuru detaylarına haberimizde yer verdik! İşte çocuklu ailelerin başvuru yapabileceği devlet yardımlarının ödeme miktarı, başvru şartları ve diğer merak edilenler!