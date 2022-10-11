🚭 Sigara fiyatlarına 2 TL yeni zam mı geldi? 🚬 Philip Morris JTİ BAT 11 Ekim Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel güncel fiyat listesi...

2 TL ZAM BEKLENTİSİ VAR

Yapılan ÖTV zammında 2 TL'lik farkın sigara markaları tarafından sübvanse edildiğinin öğrenilmesinin ardından sektör kaynakları, sigaralara paket başına 1,5 TL ile 2 TL arasında bir zam daha beklediklerini eylül ayı itibariyle duyurdu. Sigara fiyatları henüz zam almadı ancak sektör kaynakları tarafından yakın zamanda 2 TL daha zam olabileceği bildirildi.