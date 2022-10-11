🚭 Sigara fiyatlarına 2 TL yeni zam mı geldi? 🚬 Philip Morris JTİ BAT 11 Ekim Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel güncel fiyat listesi...
🚭 Sigara fiyatlarına 2 TL yeni zam mı geldi? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından yapılan açıklamanın detaylarına ulaşmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Twitter ile Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki iddiaların ardından güncel fiyatlar araştırılıyor. İşte Philip Morris JTİ BAT 11 Ekim Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel güncel fiyat listesi...
8-10 TL arasında zamlanan sigara fiyatlarının ardından yeni sigara zammının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sigaraya gelen zammın ardınan sigara fiyatlarına 2 TL arttırılmıştı. Bu zammın ardından herhangi bir zam almayan sigara fiyatlarına gelen toplam ÖTV zammının sigara paketlerinde 2 TL değil, 4 TL'lik bir zam yaratması gerektiği belirtildi. Ardından sosyal medyada sigara fiyatlarına 2 TL zam gelip gelmeyeceği merak edildi. İşte merak edilenler...
2 TL ZAM BEKLENTİSİ VAR
Yapılan ÖTV zammında 2 TL'lik farkın sigara markaları tarafından sübvanse edildiğinin öğrenilmesinin ardından sektör kaynakları, sigaralara paket başına 1,5 TL ile 2 TL arasında bir zam daha beklediklerini eylül ayı itibariyle duyurdu. Sigara fiyatları henüz zam almadı ancak sektör kaynakları tarafından yakın zamanda 2 TL daha zam olabileceği bildirildi.