BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları güncellendi! KDV zamlı 10 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...
Benzin, motorin ve LPG zammında son durum merakla araştırılıyor. KDV oranlarında yapılan artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il akaryakıt fiyatları güncellendi. Araç sahipleri 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla yeni fiyat listesini görmek istiyor. Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sık sık değişen benzin ve mazot fiyatları bu kez de KDV zammıyla değişti. Peki Benzin, motorin ve LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte Shell, Opet, BP güncel liste.
10.07.2023 15:56 - Son Güncelleme: 10.07.2023 15:56
Akaryakıt fiyatlarının güncel listesi gündemde yer alıyor. Sürücüler 10 Temmuz 2023 benzin, motorin, LPG fiyatlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Peki benzin, motorin, LPG'ye yeni zam var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...
AKARYAKIT FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ
KDV zammından akaryakıt fiyatları da etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.