BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları güncellendi! KDV zamlı 10 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

Akaryakıt fiyatlarının güncel listesi gündemde yer alıyor. Sürücüler 10 Temmuz 2023 benzin, motorin, LPG fiyatlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Peki benzin, motorin, LPG'ye yeni zam var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...