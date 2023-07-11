ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! "Böyle fırsat 40 yılda bir gelir"
Altın fiyatlarındaki hareketlilik, özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararına bağlı olarak şekil alacak. Uzmanlar, altının 1900 dolar civarındaki duruşunun Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleriyle zorlanabileceğini belirtiyor. İşte altın fiyatları hakkında gelen tahminler...
Gram altın fiyatları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor Altın, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesiyle birlikte güvenli liman talebinden destek alarak bu yılın ilk yarısında yüzde 5 arttı. Uzmanlar tarafından peş peşe altın tahmini geldi. İşte gram, çeyrek, tam atlın fiyatları...
"BU ŞANS 40 YILDA BİR GELİR"
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.
"Gram altın için ilk aşamada 1550 lira demiştik, yıl sonuna kadar 1750 direnç noktası mutlaka test edilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ileride de fırsatlar oluşacaktır ancak şu andaki piyasalar tabiri caizse 40 yılda 1 gelecek bir duruma dönüştü. Gelecek hafta itibariyle hızlı davranmayaların çok pişman olacağı bir yükseliş sezonuna girebiliriz."