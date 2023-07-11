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ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! "Böyle fırsat 40 yılda bir gelir"

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararına bağlı olarak şekil alacak. Uzmanlar, altının 1900 dolar civarındaki duruşunun Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleriyle zorlanabileceğini belirtiyor. İşte altın fiyatları hakkında gelen tahminler...

takvim.com.tr
11.07.2023 10:07 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:07
ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Böyle fırsat 40 yılda bir gelir

Gram altın fiyatları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor Altın, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesiyle birlikte güvenli liman talebinden destek alarak bu yılın ilk yarısında yüzde 5 arttı. Uzmanlar tarafından peş peşe altın tahmini geldi. İşte gram, çeyrek, tam atlın fiyatları...

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ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Böyle fırsat 40 yılda bir gelir

"BU ŞANS 40 YILDA BİR GELİR"

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Böyle fırsat 40 yılda bir gelir

"Gram altın için ilk aşamada 1550 lira demiştik, yıl sonuna kadar 1750 direnç noktası mutlaka test edilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ileride de fırsatlar oluşacaktır ancak şu andaki piyasalar tabiri caizse 40 yılda 1 gelecek bir duruma dönüştü. Gelecek hafta itibariyle hızlı davranmayaların çok pişman olacağı bir yükseliş sezonuna girebiliriz."

ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Böyle fırsat 40 yılda bir gelir

"Öngördüğümüz noktaya geldik. Altının ons fiyatı 2000 dolar seviyesindeyken, Haziran ayında bu fiyatın 19310 dolara kadar düşeceğini öngörmüştük."

ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Böyle fırsat 40 yılda bir gelir

"Bugün bu direnç seviyesine ulaşıldı ve altın fiyatlarının bu hafta kısa bir süreliğine 1900 doların altını test etme ihtimali var."

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