ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi! "Böyle fırsat 40 yılda bir gelir"

"Gram altın için ilk aşamada 1550 lira demiştik, yıl sonuna kadar 1750 direnç noktası mutlaka test edilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ileride de fırsatlar oluşacaktır ancak şu andaki piyasalar tabiri caizse 40 yılda 1 gelecek bir duruma dönüştü. Gelecek hafta itibariyle hızlı davranmayaların çok pişman olacağı bir yükseliş sezonuna girebiliriz."