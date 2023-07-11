ŞOK'ta bu hafta neler var? Yeni haftaya geldik ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Ne alırsan 12,95! İşte İNDİRİMLİ ürünler full liste...
ŞOK'un güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Temmuz ayında olduğumuz şu günlerde ŞOK zincir marketlerinin yeni kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta haftanın ürünleri arasında duvar boyası, klozet-güvet fırçası ve daha türlü türlü ürünler yer alıyor. Casati Atlantis 239 TL'ye, Casati Atlantis Silikonlu İç Cephe Boyası Özel Kum Beji/Ay Tozu Tavan Boyası 199 TL'ye düştü. İşte 10 Temmuz 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi...
11.07.2023 14:36 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:37
Pazartesi gününün gelmesiyle ŞOK'un yeni aktüel ürünleri belli oldu. Temmuz ayının ikinci haftasına girerken zincir marketlerin güncel fiyat listesi de merak konusu oldu. Özellikle ŞOK marketlerinde bu hafta nelerin indirime girdiği merak ediliyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için öncelikle aktüel kataloğu göz gezdiriyor. Bu noktada ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 10 Temmuz 2023 aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. ŞOK''ta bu hafta ne alırsan 12,95! İşte İNDİRİMLİ ürünler full liste.