ŞOK'ta bu hafta neler var? Yeni haftaya geldik ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Ne alırsan 12,95! İşte İNDİRİMLİ ürünler full liste...

Pazartesi gününün gelmesiyle ŞOK'un yeni aktüel ürünleri belli oldu. Temmuz ayının ikinci haftasına girerken zincir marketlerin güncel fiyat listesi de merak konusu oldu. Özellikle ŞOK marketlerinde bu hafta nelerin indirime girdiği merak ediliyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için öncelikle aktüel kataloğu göz gezdiriyor. Bu noktada ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 10 Temmuz 2023 aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. ŞOK''ta bu hafta ne alırsan 12,95! İşte İNDİRİMLİ ürünler full liste.