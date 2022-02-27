Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet'ten...

Hükümet kanadından vatandaşlara verilen yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok alanda yardım hak sahipleri tarafınca alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca meydana getirilen ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulmuş olduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunmuş olduğu bu yardımları geri alabilirsiniz. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? İşte merak edilenler!