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Haberler Ekonomi Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet'ten...

Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet'ten...

Devlet tarafından her sene vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, bu yardımlar sayesinde milyonlarca kişi rahat bir nefes alıyor. Çoğu para sahipleri doğrultusunda alınmayı bekleyen paralar bulunuyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Devletin bütün vatandaşlarına tanıttığı bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanlarda veriliyor. Peki, devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? 2022 SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

27.02.2022 20:59 - Son Güncelleme: 27.02.2022 21:03
Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL’den başlayan birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet üzerinden...

Hükümet kanadından vatandaşlara verilen yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok alanda yardım hak sahipleri tarafınca alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca meydana getirilen ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulmuş olduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunmuş olduğu bu yardımları geri alabilirsiniz. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? İşte merak edilenler!

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Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL’den başlayan birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet üzerinden...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.

Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL’den başlayan birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet üzerinden...

Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL’den başlayan birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet üzerinden...

SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.

Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL’den başlayan birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet üzerinden...

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor.

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