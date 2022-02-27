Bende yoktur demeyin kesin vardır! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e- Devlet'ten...
Devlet tarafından her sene vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, bu yardımlar sayesinde milyonlarca kişi rahat bir nefes alıyor. Çoğu para sahipleri doğrultusunda alınmayı bekleyen paralar bulunuyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Devletin bütün vatandaşlarına tanıttığı bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanlarda veriliyor. Peki, devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? 2022 SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!
27.02.2022 20:59 - Son Güncelleme: 27.02.2022 21:03
Hükümet kanadından vatandaşlara verilen yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok alanda yardım hak sahipleri tarafınca alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca meydana getirilen ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulmuş olduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunmuş olduğu bu yardımları geri alabilirsiniz. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? İşte merak edilenler!