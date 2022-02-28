BİM aktüel 1 Mart kataloğunda yok yok! Tereyağ 1000 gram 92,90 TL’ye satılacak! Yoğurt, süt, salça, havlu kağıt fiyatları…
BİM aktüel 1 Mart kataloğu yayınlanır yayınlanmaz tüm illerden vatandaşlar bu Salı hangi ürünlerin ne kadar fiyattan satılacağını araştırma başladı. Farklı kategoriden birçok ürün bütçeye uygun fiyatlarla her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. BİM aktüel 1 Mart kataloğunda yoğurt, süt, salça, havlu kağıt fiyatları ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Tereyağ 1000 gram 92,90 TL'ye satılacak ve şimdiden alacaklarının listesini yapmak isteyenler için güncel BİM aktüel ürünlerini haberimizde paylaştık.
28.02.2022 15:16 - Son Güncelleme: 28.02.2022 15:16
BİM marketlerde Salı günü Tereyağ 1000 gram 92,90 TL'ye satılacak ve şimdiden bunu duyan vatandaşlar alışveriş poşetlerini hazırlamaya başladı. BİM aktüel 1 Mart kataloğunda yine yok yok yoğurt, süt, salça, havlu kağıt fiyatları dikkatlerden kaçmıyor. Evinizin temel ihtiyaçlarının yanı sıra kişisel bakım ürünlerinden makyaj malzemelerine çeşitli kategorilerden ürünler sizleri bekliyor. Naturalove Pijama Takımı 69,90 TL'den, Tirebolu 42 Siyah Çay 33,90 TL'den, Tat Organik Doğranmış Domates 11,90 TL'den evinize geliyor. BİM aktüel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.