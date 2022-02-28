9 şehirde başvurular başladı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş... İŞKUR’dan 18-55 yaş, okur yazar, ilkokul dengi Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı!

İŞKUR üzerinden en çok takip edilen kadrolar arasında bekçi alımı yer alıyor. Özel sektörde bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden açıklandı. 7 ilde firmaların özel sektördeki kadrolarındaki alımlara ait detaylar sayfamızda yer alıyor. Bilindiği üzere 2022 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanacak bekçi alımı ilanlarını bekleyenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Amasya, Konya illerinde geçerli olacak. 2022 İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...