Belli oldu! Marketlerde yeni döneme girildi! Düğmeye basıldı! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK'ta tüm müşteriler için...
Marketler bağlamında alınan yeni kararlar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden oluşturulan bildirimde plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyuruldu. Hem de 81 ildeki bütün zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Bundan bu tür bütün zincir market ve zincir mağazalarda kasanın anında yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok alternatif yer alacak. Bakanlık doğrultusundan detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla alakalı karar uygulanmaya alındı.
Marketlerde yeni dönem. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da bütün müşteriler... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar amacıyla yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki verilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Hem de zincir market ve mağazalarda kasanın anında yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte alınan kararla alakalı çeşitli bilgi...
BİM, CARREFOUR, A101, MİGROS, ŞOK MARKETLERE ZORUNLULUK GETİRİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrultusundan yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı. Plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi.
Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından oluşturulan bildirime göre, Bakanlıkça yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı. İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de öneme alınırken, oluşturulan yeni planlamade, plastik poşet ücretlerine dair şu ifadelere yer verildi:
"2022 senesi plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2022 tarihinden başladı ve 2022 senesi sonuna kadar ise satışa tabi bütün poşetler bağlamında uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az ya da daha çok bir ücret uygulanamaz."