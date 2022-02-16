0 faizli 241 bin TL konut kredisi ile ev sahibi yaptıran kampanya açıklandı! TOKİ ve Ziraat Bankası'ndan kredi seferberliği! Kiraya taksit taksit son!

1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.