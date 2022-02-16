0 faizli 241 bin TL konut kredisi ile ev sahibi yaptıran kampanya açıklandı! TOKİ ve Ziraat Bankası'ndan kredi seferberliği! Kiraya taksit taksit son!
Milyonlarca ferdin hayali bir gün ev sahibi olmaktır ve ekonomilerini korumak amacıyla en uygun faiz oranlarını sunan bankalar çoğunlukla araştırılıyor. Konut almak isteyenlere müjdeli haber geldi ve bu kapsamda TOKİ'den faizsiz konut kredisinden yararlanmanız mümkün. Zşiraat Bankası'na başvuru yapıp krediden yararlanabilirsiniz. Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge de gerekli şartlardan biri oluyor. İşte 0 faizli TOKİ konut kredisine dair merak edilenler!
Konut kredisi müjdesi TOKİ'den geldi. Milyonlarca kişinin hayali ev sahibi olmak isterken en uygun konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Ev almak isteyenler için TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi kampanyası duyuruldu. 2022 yılında 241.000,00 TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanacağı belirtildi. Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Peki TOKİ faizsiz konut kredisi şartları nedir, bu imkandan kimler faydalanabiliyor? İşte merak edilen sıfır faizli konut kredisi dertayları!
Faizsiz Konut Kredileri
Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır.
Bu Yönetmelik; faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden önce kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.