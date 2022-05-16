Belediye ve Valiliklerde çalışmak isteyenler buraya! İŞKUR duyurdu: İstanbul dahil 40 şehirde 2750 alım yapılacak! Elinde o mesleği olanlar...
40 şehirde 2750 alım yapılacak. Belediyelerin ve Valiliklerin farklı şirketlerine memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. İlanların tüm detayları İŞKUR aracılığı ile belirtildi. Buna göre başvurular sadece ilgili kurumlara yapılabilecek. İlanları görenler hemen araştırmalara koyuldu. Peki Hangi şehirde işçi alımı yapılacak? Alım yapılacak kadrolar hangileridir? Kimler başvuruda bulunabilecek? Yayımlanan İşkur ilanları ve son başvuru tarihleri nelerdir? İşte yanıtları...
Belediye ve Valiliklerde çalışmak isteyenler buraya! İŞKUR duyurdu: 40 şehirde 2750 alım yapılacak! Elinde o mesleği olanlar yaşadı. Meydancı, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Kazı Personeli, Halkla İlişkiler Personeli, Komi, Bulaşıkçı, Şoför, Engelli Personel, Mutfak Personeli ve daha onlarca meslekte alım yapılacak. Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul, Giresun, Ankara, Kayseri, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Şanlıurfa, Muğla, Sivas, Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde çalışacak personeller dolgun maaş alabilecek. İşte İŞKUR kurum dışı iş ilanları...
İŞKUR ile Belediye ve valiliklere farklı kadrolarda alım yapılacak. Kontenjan dağılımı ve başvuru detayları haberimizde! Bu ay yayımlanan Kamu İşçi alımı ilanlarına göre başvurular online gerçekleştirilecek. Bazı başvurular ise şahsen ilgili kuruma veya e-posta yolu ile başvuru yapılabilir. İşte yoğun olarak araştırılan Hangi şehirde işçi alımı yapılacak? Alım yapılacak kadrolar hangileridir? Kimler başvuruda bulunabilecek? Yayımlanan İşkur ilanları ve son başvuru tarihleri nelerdir? soruların yanıtları...
Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul, Giresun, Ankara, Kayseri, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Şanlıurfa, Muğla, Sivas, Mersin, Balıkesir, Aksaray, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kastamonu, Tekirdağ, Adana, Zonguldak, Diyarbakır, Manisa, Malatya, Batman, Kocaeli, Yalova, Kütahya, Karabük, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Antalya, Kahramanmaraş, Hatay, Burdur, Tokat, Edirne,"
Alım Yapılacak Bazı Kadrolar;
İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlar için alım yapılacak kadrolar " Meydancı, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Kazı Personeli, Halkla İlişkiler Personeli, Komi, Bulaşıkçı, Şoför, Engelli Personel, Mutfak Personeli, Bahçıvan, Kasiyer, Mühendis, Hayvan Bakıcısı, Araba ustası, Güvenlik Görevlisi, Sekreter, Destek Elemanı, Plaj Görevlisi, Cankurtaran, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Temizlik Personeli, Pideci, Garson, Kaynakçı, Veteriner, Kaptan" gibi kadrolarda işçi alımları gerçekleştirilecek.