Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz herkese müjde! İŞKUR aylık 775 TL, 2.354 TL, 3.681 TL, 5.399 TL ödeme yapıyor! Bağ-Kur kapsamında...

Milyonlarca kişiye güzel haber geldi. İstihdam artışı için 17 başlıkta teşvik sunuluyor. İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775 TL yılda 32 bin lira prim desteği veriliyor. Bu bağlamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. Peki, Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!