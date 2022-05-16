Bankalarda çalışmak isteyenlere müjde! Tecrübesiz, 5000 TL- 6800 TL arası maaşla Gişe Yetkilisi aranıyor! 6 bankadan ilan! Başvuru şartlarına göre...

Bankada kariyer hedefleyenler için 6 bankadan atak geldi. Takım çalışmasına yatkın, müşteri ve başarı odaklı, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 20 aylık tecili olan, analitik düşüne bilmek, planlama ve organizasyon becerisi yüksek olan, kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılış, işleyiş ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilmek şartları aranıyor. Onlarca gişe yetkilisi alınacak. Başvuru tarihleri ve şartlarının tümüne haberimizde yer verdik. İşte detaylar...