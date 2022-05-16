Bankalarda çalışmak isteyenlere müjde! Tecrübesiz, 5000 TL- 6800 TL arası maaşla Gişe Yetkilisi aranıyor! 6 bankadan ilan! Başvuru şartlarına göre...
Bankalarda çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. 5000 TL- 6800 TL arası maaşla Gişe Yetkilisi alımları başladı. 6 Banka ilan yayımladı. En az lise mezunu personeller alınacak. Akbank, Anadolubank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Aktif Yatırım Bankası, Alternatif Bank, Burgan Bank harekete geçti. 2022 yılı için yayımlanmış Banka personeli alım ilanlarının detaylarına haberimizde yer verdik. Bankalar bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak üzere gişe yetkilisi arıyor. Başvuru süreci az önce başladı. İşte Banka Personeli alımı ilanları...
Bankada kariyer hedefleyenler için 6 bankadan atak geldi. Takım çalışmasına yatkın, müşteri ve başarı odaklı, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 20 aylık tecili olan, analitik düşüne bilmek, planlama ve organizasyon becerisi yüksek olan, kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılış, işleyiş ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilmek şartları aranıyor. Onlarca gişe yetkilisi alınacak. Başvuru tarihleri ve şartlarının tümüne haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Akbank, Anadolubank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Aktif Yatırım Bankası, Alternatif Bank, Burgan Bank Gişe Yetkilisi alımı için ilan yayımladı. 2022 yılında 6 Banka'dan duyuru geldi. Bankalar bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Gişe Yetkilisi alacak.
GİŞE YETKİSİNİN GÖREVLERİ
Bankalarda çalışmak isteyen adayların ilk tercihi Gişe Yetkilisi olmak oluyor. Genelde Üniversite mezunlarının tercih ettiği meslek için En az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu Gişe Memuru alımı yapılıyor. Gişe yetkilisi bire bir müşteri ile iletişime geçer ve müşterinin istediği her banka işlemlerini başlatıp sonlandırmakla hükümlüdür.