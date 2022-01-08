Bekleniyordu! Emekli maaşına ek 2.500 TL ve 3.000 TL ödeme yapılacak! 2022 emekli maaş zammının ardından yeni destek geldi!

İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz oranlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması halinde ise 300 TL'ye varan bonus kazanma şansı da elde edilecek.

