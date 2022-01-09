Eğer sizde de varsa yaşadınız zengin olursunuz! 10-20-50 ve 100 TL'de şok detay! Herkesin cüzdanında olabilir!

"İHTİYACIM OLDUĞUNDAN SATIYORUM"

Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum.