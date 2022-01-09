Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi! Dışı seni yakar, içi beni!

Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve N11, 2. el araç alımlarında geçerli cazip kredi fırsatları sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile 2022 yılında da artan fiyatlara rağmen araç sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak. Fibabanka'nın yanı sıra Vakıfbank tarafından da ikinci el araç alımlarına yönelik avantajlı oranlar sunulmaya devam ediyor. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında bankalardan gelen finansman çözümleri vatandaşların yüzünü güldürdü.