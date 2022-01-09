Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi! Dışı seni yakar, içi beni!
Türkiye'de alışveriş kredilerinde cazip oranları ile dikkat çeken Fibabanka, N11 üzerinden yapılacak ikinci el araç satın alımları için %1,89'dan başlayan faiz oranları ile kredi sağlıyor!
09.01.2022 12:33
- Son Güncelleme: 09.01.2022 12:33
Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve N11, 2. el araç alımlarında geçerli cazip kredi fırsatları sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile 2022 yılında da artan fiyatlara rağmen araç sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak. Fibabanka'nın yanı sıra Vakıfbank tarafından da ikinci el araç alımlarına yönelik avantajlı oranlar sunulmaya devam ediyor. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında bankalardan gelen finansman çözümleri vatandaşların yüzünü güldürdü.
Dijital başvuru yöntemlerini kullanarak kredi talebinde bulunacak vatandaşlar için cazip geri ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır. N11 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 10.000 – 200.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.