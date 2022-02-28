Bekçi olmayı bekleyenler! İŞKUR'dan çeşitli illerde daimi çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak! Okuma yazma bilmek yeter! 17 açık pozisyon...
Bekçi olmak isteyenler İŞKUR üzerinden 2022 bekçi alımı başvurularını takip etmeye başladı. Her sene İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla özel sektörde istihdam edilmek üzere bekçi alımı yapılıyor. Bu ilanları yakından takip eden binlerce vatandaş İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımları hakkında gerekli detayları araştırıyor. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru için heyecanlı bekleyiş sürerken İŞKUR'dan yeni bir atak geldi. Birçok ilde bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte 2022 çarşı ve mahalle bekçisi olmak için şartlar...
İŞKUR aracılığı ile bekçi alımları yapılmaya devam ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde. 81 genelinde pek çok şehirde özel sektörde bekçi ihtiyacı doğdu. Hal böyle olunca İŞKUR üzerinden işverenler işçi arayışına geçti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kocaeli ve daha bir çok ilde bekçi alımları için başvuru ekranı açıldı. Özel şartları taşıyanlar hemen işe alınacak. İşte 2022 bekçi alımı başvuru detayları...
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI!
İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.
HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIM YAPILACAK?
İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Amasya, Konya illerinde geçerli olacak.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.