Bekçi olmayı bekleyenler! İŞKUR’dan çeşitli illerde daimi çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak! Okuma yazma bilmek yeter! 17 açık pozisyon...

İŞKUR aracılığı ile bekçi alımları yapılmaya devam ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde. 81 genelinde pek çok şehirde özel sektörde bekçi ihtiyacı doğdu. Hal böyle olunca İŞKUR üzerinden işverenler işçi arayışına geçti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kocaeli ve daha bir çok ilde bekçi alımları için başvuru ekranı açıldı. Özel şartları taşıyanlar hemen işe alınacak. İşte 2022 bekçi alımı başvuru detayları...