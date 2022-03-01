Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...
3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.
01.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 01.03.2022 06:56
YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE
Emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor.