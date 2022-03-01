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Haberler Ekonomi Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.

01.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 01.03.2022 06:56
Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Mayıs ayında Meclis'e taşınması planlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hızlanıyor.

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Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalarda alternatifli taslak metinleri hazırlanırken, memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor.

Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz ay yapılan ilk buluşmanın ardından meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması sürerken, ikinci toplantı da bu ayın 16'sında gerçekleştirilecek.

Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE
Emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor.

Emekliye 3600 zammı ile en az 1157 TL! Hangi çalışmalar yapılıyor? Maaşlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek göstergeler yeniden belirleniyor.

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