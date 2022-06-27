Bayramdan önce ZAMLI ödenecek! Paralar o tarihte hesaplara yatırılıyor! ATM'den çekebilirsiniz! Memur maaşları, emekli ikramiyesi, sosyal yardım...
Temmuz ayı zam ayı! Paralar hesaplara yatırılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Millite sesleniş konuşması yapan Erdoğan her kesimden vatandaşı memnün edecek açıklamalarda bulundu. Memur, emekli, asgari ücretlilerin yanı sıra sosyal yardım ödemesi alanları da ilgilendiriyor. Kurban Bayramı gelmeden ATM'lerden çekebilirsiniz. Bayramdan önce ZAMLI ödenecek! İşte kritik açıklamalar...
Son dakika Kabine Toplantısı sona erdi. Merakla bekleniyordu ve belli oldu. Milyonlarca vatandaş maaşlarını bayram öncesi zamlı olarak alacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Emeklilerin ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan 1 hafta öncesi yani Temmuz ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor. Memur maaşları ve yaşlı-engelli aylıkları hakkında da sıcak gelişme yaşandı. İşte Erdoğan'ın tüm kesimi ilgilendiren çok önemli açıklamaları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Kabine Toplantısının ardından vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatil günleri belli oldu. Buna göre Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün oldu.
Bayram tatiline değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.
ASGARİ ÜCRETE ZAM YOLDA!
Başkan Erdoğan asgari ücrete ara zam yapılması için de talimat verdiğini ve en kısa sürede müjdeyi vereceklerini söyledi.
''Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.