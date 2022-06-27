Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanıyor! Asgari ücrete zam kapıda
Asgari ücrete zamda geri sayım... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zammı görüşmek için çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Başkan Erdoğan, asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ara zammını bekleyen milyonların gözü asgari ücret komisyonunda olacak.
27.06.2022 23:19 - Son Güncelleme: 28.06.2022 00:19
Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." demişti.
Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konularının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.