4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönünde açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı. Yanık, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini bildirdi.
Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.
Derya Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı." ifadelerini kullandı.