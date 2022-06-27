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Haberler Ekonomi 4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönünde açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı. Yanık, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek" dedi.

27.06.2022 23:53 - Son Güncelleme: 27.06.2022 23:55
4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini bildirdi.

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4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.

4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

Derya Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

4 milyon haneye 15 milyar TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları duyurdu

"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz.

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