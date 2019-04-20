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Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Bayram tatili 9 gün olunca, tatilciler en iyi ve en uygun rotalar için kolları sıvadı. Peki bayram tatilinde nereye gitmeli? Nereye gidilirse daha ucuz olur?

20.04.2019 11:21 - Son Güncelleme: 20.04.2019 11:26
Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Bayram tatili 9 güne çıktı, tatilciler kolları sıvadı. Haziranın ilk haftasında başta Akdeniz ve Ege sahilleri ile Karadeniz'e yoğun yerli turist bekleniyor. Kültür turlarının da bu yoğunluktan pay alması öngörülüyor. Peki 9 günlük tatilde nereye gitmeli, nereye gidersek maliyeti ne olur?

Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Hem turizmcinin, hem de vatandaşın beklediği '9 günlük tatil' müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmaları kararı alındı. Böylece bayram tatili 1 Haziran Cumartesi ile 9 Haziran Pazar günü olmak üzere 9 gün oldu.

Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Turizmciler, bayram tatillerinden en iyi şekilde faydalanılabilmesi için her yıl tatil günlerinin yılın başında belirlenmesini talep ediyor. Ancak tatil günleri genellikle son günlerde açıklanıyordu. Bu bayram için yapılan 'erken uyarı' turizmci ve tatilcileri memnun etti.

Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Bir süredir konuyla ilgili turizm sektörünün paydaşları ilgili kurum ve kuruluşların kapısını çalıyordu. 9 günlük tatilin yerli turist için önemine dikkat çeken turizmciler, okullar kapanmadan sezon öncesi son avantajların sunulduğuna vurgu yaptı. Bu sayede başta Akdeniz ve Ege sahillerinin dolması bekleniyor. Yine önemli bir turist sayısının ise Karadeniz'e gitmesi öngörülüyor. Tatilcinin önemli bir bölümünün ise yine 'memleket' ziyaretleri yapması bekleniyor.

Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm için çok faydalı bir karar olduğunu değerlendirirken, mayıs sonu haziran başı itibariyle tüm Türkiye'nin turizm için uygun koşulları sağladığını söyledi. Bağlıkaya, "Klasik yaz destinasyonlarını bu dönemde yerli turist doldurur. Sahil kentlerine pek çok kültür rotası da eklenir. Karadeniz, Mardin-Gaziantep-Şanlıurfa ekseni ilk sıralarda gelir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli bir turizm hareketi oluşur" dedi.

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