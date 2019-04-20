Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?
Bayram tatili 9 gün olunca, tatilciler en iyi ve en uygun rotalar için kolları sıvadı. Peki bayram tatilinde nereye gitmeli? Nereye gidilirse daha ucuz olur?
Hem turizmcinin, hem de vatandaşın beklediği '9 günlük tatil' müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmaları kararı alındı. Böylece bayram tatili 1 Haziran Cumartesi ile 9 Haziran Pazar günü olmak üzere 9 gün oldu.
Bir süredir konuyla ilgili turizm sektörünün paydaşları ilgili kurum ve kuruluşların kapısını çalıyordu. 9 günlük tatilin yerli turist için önemine dikkat çeken turizmciler, okullar kapanmadan sezon öncesi son avantajların sunulduğuna vurgu yaptı. Bu sayede başta Akdeniz ve Ege sahillerinin dolması bekleniyor. Yine önemli bir turist sayısının ise Karadeniz'e gitmesi öngörülüyor. Tatilcinin önemli bir bölümünün ise yine 'memleket' ziyaretleri yapması bekleniyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm için çok faydalı bir karar olduğunu değerlendirirken, mayıs sonu haziran başı itibariyle tüm Türkiye'nin turizm için uygun koşulları sağladığını söyledi. Bağlıkaya, "Klasik yaz destinasyonlarını bu dönemde yerli turist doldurur. Sahil kentlerine pek çok kültür rotası da eklenir. Karadeniz, Mardin-Gaziantep-Şanlıurfa ekseni ilk sıralarda gelir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli bir turizm hareketi oluşur" dedi.