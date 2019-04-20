Bayram tatili 9 gün oldu! Peki tatilde nereye gitmeli?

Bir süredir konuyla ilgili turizm sektörünün paydaşları ilgili kurum ve kuruluşların kapısını çalıyordu. 9 günlük tatilin yerli turist için önemine dikkat çeken turizmciler, okullar kapanmadan sezon öncesi son avantajların sunulduğuna vurgu yaptı. Bu sayede başta Akdeniz ve Ege sahillerinin dolması bekleniyor. Yine önemli bir turist sayısının ise Karadeniz'e gitmesi öngörülüyor. Tatilcinin önemli bir bölümünün ise yine 'memleket' ziyaretleri yapması bekleniyor.