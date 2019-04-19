Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? 19.04.2019 09:59

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, Bayram tatili 9 gün mü? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili kararı onayladı.