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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?

19.04.2019 09:59

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, Bayram tatili 9 gün mü? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili kararı onayladı.


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