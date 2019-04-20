Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?
Doğum izinlerini kullanan anneler, belli bir süre de yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Hatta evlat edinmelerde erkekler de bu imkandan yararlanabiliyor. Yarım gün çalışıp da tam maaş almanın bazı şartları bulunuyor. Yüz binlerce kadını ilgilendiren bu konuyu TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için yazdı. İşte kadınlara tanınan o haklar...
ŞARTLARI NELERDİR?
İşçinim adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması.
HANGİ BELGELER İLE NEREYE BAŞVURU YAPILABİLİR?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum veya evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.