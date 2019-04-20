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Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

Doğum izinlerini kullanan anneler, belli bir süre de yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Hatta evlat edinmelerde erkekler de bu imkandan yararlanabiliyor. Yarım gün çalışıp da tam maaş almanın bazı şartları bulunuyor. Yüz binlerce kadını ilgilendiren bu konuyu TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için yazdı. İşte kadınlara tanınan o haklar...

20.04.2019 08:00 - Son Güncelleme: 20.04.2019 08:00
Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

Doğum izinleri sonrasında anneler için yarım çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor. Çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan sürenin ücretini ise asgari ücret üzerinden İŞKUR ödüyor.

Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

KİMLER YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?
Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.

Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

ŞARTLARI NELERDİR?
İşçinim adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması.

Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

HANGİ BELGELER İLE NEREYE BAŞVURU YAPILABİLİR?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum veya evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

NASIL HESAPLANMAKTADIR?
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

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