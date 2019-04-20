Anneye yarım mesai tam maaş! Doğum izni kullanan kadınlar nasıl tam maaş alabilir?

Doğum izinlerini kullanan anneler, belli bir süre de yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Hatta evlat edinmelerde erkekler de bu imkandan yararlanabiliyor. Yarım gün çalışıp da tam maaş almanın bazı şartları bulunuyor. Yüz binlerce kadını ilgilendiren bu konuyu TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için yazdı. İşte kadınlara tanınan o haklar...

20.04.2019 08:00 - Son Güncelleme: 20.04.2019 08:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





