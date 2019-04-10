İstanbul’dan kısa süreliğine uzaklaşmak isteyenlere yakın mesafede pek çok alternatif bulunuyor. Kişi başı 140 ile 750 lira arasında değişen fiyatlarla doğa ile iç içe olmak mümkün.
Hem ucuz hem yakın! İşte İstanbul'a yakın doğa ile iç içe tatil noktaları...10.04.2019 09:30
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