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Hem ucuz hem yakın! İşte İstanbul'a yakın doğa ile iç içe tatil noktaları...

10.04.2019 09:30

İstanbul’dan kısa süreliğine uzaklaşmak isteyenlere yakın mesafede pek çok alternatif bulunuyor. Kişi başı 140 ile 750 lira arasında değişen fiyatlarla doğa ile iç içe olmak mümkün.


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