1000, 1500, 2000 gün prim ödeyenler ve 2000'den önce sigortalı olanlar! EYT öncesi bu formülle 312 hafta erken emeklilik! 4a,4b,4c emeklilik hesabı yapıldı!

Aranan tek şart ise çocukların sigortadan önce dünyaya gelmiş olması. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zamla beraber doğum borçlanması miktarı da artış gösterdi. Bu yöntem ile emekli olmak isteyen kadın çalışanlar, günlük en düşük 57,43 lira ödeyerek emekli olabilecek.