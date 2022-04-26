Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
Ramazan bayramına az bir zaman kala birçok sektör çalışmaya devam kararı aldı. Söz konusu yerlerde çalışanlar bayram mesaisinin maaşlarına nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Asgari ücretli için günlük net 142 lira dolayısıyla 4,5 günden 639 lira ek ödeme yapılacak. İşte bayram mesaisi ile ilgili merak edilen detaylar...
26.04.2022 16:45 - Son Güncelleme: 26.04.2022 16:45
Ramazan Bayramı'na günler kala birçok sektörde yer alan kişilerin bayramda da mesaisine devam edeceği biliniyor. Bayram çalışması maaşlara da yansıyacak. Asgari ücret alan bir kişinin maaşına 639 lira ek geliyor.
Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı. Bayram Arifesi 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü) Pazar günü saat 13.00'ten sonra başlıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.