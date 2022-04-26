RAMAZAN İMSAKİYE
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Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Ramazan bayramına az bir zaman kala birçok sektör çalışmaya devam kararı aldı. Söz konusu yerlerde çalışanlar bayram mesaisinin maaşlarına nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Asgari ücretli için günlük net 142 lira dolayısıyla 4,5 günden 639 lira ek ödeme yapılacak. İşte bayram mesaisi ile ilgili merak edilen detaylar...

26.04.2022 16:45 - Son Güncelleme: 26.04.2022 16:45
Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Ramazan Bayramı'na günler kala birçok sektörde yer alan kişilerin bayramda da mesaisine devam edeceği biliniyor. Bayram çalışması maaşlara da yansıyacak. Asgari ücret alan bir kişinin maaşına 639 lira ek geliyor.

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Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı. Bayram Arifesi 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü) Pazar günü saat 13.00'ten sonra başlıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Bayram çoğu kişi için tatil anlamına gelse de yüzbinlerce kişi bu tarihlerde de çalışmaya devam edecek. Ancak bayramda çalışanlar için de yasal düzenlemeler bulunuyor. İşte detaylar...

Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

İŞÇİDEN İZİN ALINMASI GEREKİYOR
Posta'nın haberine göre; Bayramlar resmi tatil olarak ilan ediliyor. İş Kanunu'na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor.

Asgari ücretliye ilave 639 lira ödeme! Bayramdan sonra hesaba yatacak! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Sözleşmede bu konuda hüküm olmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması gerekiyor. Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor.

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