Bayram öncesi bayram ettirecek müjde! 100.000 liraya kadar hemen hesaba geçiyor! Kefil mefil şartı yok dosya ücreti yok

Tek tek açıklandı! Cepleriniz bayram edecek... Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını çalışma yaşamını da oldukça negatif etkiledi. Bu negatif görüntüden en çok da dar ve orta kazançlı vatandaşlar etkilendi. Dolayısı ile ciddi bir uyum güçlüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar bütçelerini denkleştirebilmek için ekstra kaynak arayışına girdiler. Bulunan ilk çözüm yolu da bankalarca verilen ihtiyaç kredileri oluyor. Bazı bankaların 100 bin liraya kadar 36 ay vadeyle kredi fırsatı dikkat çekti. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kampanyada yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.

04.05.2021 16:20 - Son Güncelleme: 04.05.2021 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





