Temmuz'da çifte zam geliyor! En düşük maaş 3.186 lira! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnafın yüzü gülecek!

Memur ve emekliler Temmuz ayı zamlarıyla rahat bir nefes alacak. Yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında milyonlarca memur ve emekliye zam yapılıyor. SSK ve bağkur emekliler temmuzda enflasyon zammı ve ikramiye zamlarını alacak. Memurlar ise toplu sözleşme zammının yanında enflasyon farkı da alacaklar. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı zamlı maaşlarında da daha net bir hesaplamaya gidildi. Peki Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak?