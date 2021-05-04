Temmuz'da çifte zam geliyor! En düşük maaş 3.186 lira! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnafın yüzü gülecek!
Milyonlarca memur ve emekli vatandaş Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alma hakkı kazanıyor. memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. Memur ve emekliler de Temmuz aylarında ne kadar zam alacağını ve maaşlarının ne kadar olacağını şimdiden araştırıyor. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu vatandaşların yüzü hem Temmuz ayı ikramiyesi hem de zammıyla birlikte gülecek. İşte Temmuz ayı maaş zammı hakkında merak edilen bilgiler!
04.05.2021 21:02
- Son Güncelleme: 04.05.2021 21:02
Memur ve emekliler Temmuz ayı zamlarıyla rahat bir nefes alacak. Yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında milyonlarca memur ve emekliye zam yapılıyor. SSK ve bağkur emekliler temmuzda enflasyon zammı ve ikramiye zamlarını alacak. Memurlar ise toplu sözleşme zammının yanında enflasyon farkı da alacaklar. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı zamlı maaşlarında da daha net bir hesaplamaya gidildi. Peki Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak?