2000 öncesi SSK emeklisi maaşı kaç lira oldu? Bağ-kur tarım emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle:



Enflasyon rakamları aslında ekonominin başka alanlarını ilgilendirdiği gibi üç milyon memuru ve yaklaşık 13 milyon da emekliyi ilgilendiriyor. Enflasyon rakamları SSK ve Bağkur emeklilerinin direkt maaş zamlarını belirlerken, memur ve memur emeklilerinin de alacakları enflasyon farkını belirliyor.