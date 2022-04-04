Bayram iznini kullanacaklar dikkat o ayrıntı her şeyi değiştiriyor! Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bilmeyenlerin izin günleri yanacak!

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Mayıs ayında hareketlilik artacak. Milyonlarca çalışan bayram iznini ve yıllık iznini bekliyor. Bilindiği üzere işçiye verilen izinler çalışma süresi ve yaşa göre değişkenlik gösteriyor. 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışanlar 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlar 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha fazla çalışanlar da 26 günden az izin kullanamaz. Peki aldıkları yıllık izinleri bayrama ya da resmi tatillere denk gelenler ne yapacak? İşte izinlerinizi kurtarmanın yolları...