Tek tek tespit ediliyor! Hem gıda hem para desteği! İhtiyacı olanlara dağıtılacak! 2022 E-devlet Ramazan yardımı başvuru ekranı!

Güzel haber az evvel duyuruldu. Ramazan'da binlerce hanelere gıda yardımı yapılıyor. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı bu yıl 2 Mayıs'ta sona erecek. Ardından da Ramazan Bayramı başlayacak. Her yıl ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımları bu yıl da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın yanı sıra Kızılay, belediye ve kaymakamlıklar da yardımda bulunuyor. Gıdanın yanı sıra nakit para desteği de verilebiliyor. Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimlere gıda yardımı yapılır? İşte tüm detaylar...