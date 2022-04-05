Tek tek tespit ediliyor! Hem gıda hem para desteği! İhtiyacı olanlara dağıtılacak! 2022 E-devlet Ramazan yardımı başvuru ekranı!
Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardım kolisi ve nakit para dağıtacak. Başvurusu onaylanan vatandaşlara gıda yardımı yapılacak. Kimi kurumlar ise nakit para ödemesi yapıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler yardım kolisi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ramazan yardım parası nasıl alınır? İşte desteklerinden yararlanmak için yapmanız gerekenler…
Güzel haber az evvel duyuruldu. Ramazan'da binlerce hanelere gıda yardımı yapılıyor. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı bu yıl 2 Mayıs'ta sona erecek. Ardından da Ramazan Bayramı başlayacak. Her yıl ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımları bu yıl da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın yanı sıra Kızılay, belediye ve kaymakamlıklar da yardımda bulunuyor. Gıdanın yanı sıra nakit para desteği de verilebiliyor. Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimlere gıda yardımı yapılır? İşte tüm detaylar...
Öncelikle şunu belirtelim. Ramazan kolisi ve para yardımı için kimi kurumlara şahsen başvuru yapmak gerekirken, kimi kurumlara ise e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.
RAMAZAN YARDIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?
Ramazan kolisi için yardımların pek çoğu kişinin ikamet ettiği bölgedeki şubelerinden ve belediyelerden şahsen yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru sırasında muhtarlıktan alacağı fakirlik belgesi başvuru sırasında kolaylık sağlarken, kimi kurumlarda kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması için de bazı belgeler istenebiliyor. Ancak bu tarz talepler, kurumdan kuruma belediyeden belediyeye değişiklik göstereceği için kişilerin Ramazan kolisi için bizzat başvuru yapması gerekiyor.