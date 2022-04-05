Maaşı çok yüksek! Aylık 60 bin TL, günlük 2 bin TL kazandırıyor! 'Taleplere yetişemiyorum!' Bu mesleği çok az kişi biliyor!

Koyun kırkma işinden günlük 2 bin TL, aylık ise 60 bin TL para kazanıyorlar. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu işi yapan 45 yaşındaki Hüseyin Gültekin mesleğinin detaylarını anlattı. Unutulmaya yüz tutan mesleklerden birini icra eden Gültekin günlük 80 koyun kırktığını ve her koyun için de 25 liraya aldığını belirtiyor. Gültekin, "Kumluca ve Elmalı bölgelerinde yapıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum. Çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Çok talep var. Yetişemediğim zaman destek için yeğenimi çağırıyorum. Koyununu kırktırmak için Denizli'den gelen var.'' diyor.