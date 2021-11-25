Bayram havası estirecek gelişme yaşandı! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! 500 TL'den 25 bin TL'ye kadar verilecek!
Bankalar alışveriş kredisi kampanyalarında adeta yeni bir yarışa girdi. %0 faiz oranları ile birçok kurumsal mağazadan yapılacak alışverişler için yüksek oranda ve uygun ödeme koşullarında alışveriş kredileri sunuluyor. ING Bank, Fibabanka, Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere birçok banka; Teknosa, Vatan Bilgisayar, İstikbal Mobilya, Trendyol, Hepsiburada, N11 gibi sayısız firma üzerinden yapılacak tüm alışverişler için özel faizsiz ve masrafsız krediler sunuyor. İşte en hesaplı alışveriş kredileri…
25.11.2021 17:35
- Son Güncelleme: 25.11.2021 17:36
Bosch Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında sunulacak kredi ile 250 TL'den 40 bin TL'ye kadar kredi miktarını Bosch mağazalarından yapılacak alışverişlerde tüm vatandaşların kolayca kullanması sağlanacak.
15 aya kadar vadelerle faizsiz olarak sunulan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerini tercih edecek kişiler için cazip faiz oranları ile sunulacak.
Ayrıca söz konusu krediden tüm vatandaşların faizsiz, masrafsız, kredi tahsis ücreti ve sigorta bedeli olmadan yararlanması sağlandı.