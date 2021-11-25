Kırmızı ete zam gelecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi

Türkiye'nin ekonomisini et belirlemiyor. Sütün para ettiği yerde hayvancılık dirilir. Eskiden bir köy evinde evin altında ahır vardı. O ahırda en az 8-10 tane inek, 8-10 tane dana vardı. İneğin sütü hem ineği hem danayı hem de aileyi besliyordu. Bugün süt sudan ucuz. 1 kilo tatlı 150 TL, 1 kilo et ise 70 TL. Çok büyük para değil. Devletin hem yeme hem de hayvancılığa destek vermesi lazım" dedi.

