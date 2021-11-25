Kırmızı ete zam gelecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi
Milyonlarca kişi "Kırmızı ete zam gelecek mi?" sorusunun yanıtını ararken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı merak edilen sorunun yanıtını verdi.
Türkiye'de 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tüketildiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, "Ete zam konusu gündemde değil" dedi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarının ucuz olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Bugün yemin çuvalı 60 lira iken, şu anda 180 TL. Yemin fiyatı üç katına çıkınca etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor.
Türkiye'nin ekonomisini et belirlemiyor. Sütün para ettiği yerde hayvancılık dirilir. Eskiden bir köy evinde evin altında ahır vardı. O ahırda en az 8-10 tane inek, 8-10 tane dana vardı. İneğin sütü hem ineği hem danayı hem de aileyi besliyordu. Bugün süt sudan ucuz. 1 kilo tatlı 150 TL, 1 kilo et ise 70 TL. Çok büyük para değil. Devletin hem yeme hem de hayvancılığa destek vermesi lazım" dedi.
TÜRKİYE 2019 YILINDA 1 MİLYON 175 BİN TON ET TÜKETTİ
Türkiye'nin 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tükettiğini belirten Yardımcı, "2020 bundan daha aşağıdadır. 2021 daha açıklanmadı. Antalya'da 2020 yılında 9 bin ton et tüketimi var. Bu güzel bir şey. Hayvancılığa destek verilmediği taktirde zor günler yaşayacaklar. Devlet büyüktür. Biz devletimizin yanındayız. Biz devletle el ele çalışırız" dedi.