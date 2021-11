Kırmızı ete zam gelecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi

TÜRKİYE 2019 YILINDA 1 MİLYON 175 BİN TON ET TÜKETTİ

Türkiye'nin 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tükettiğini belirten Yardımcı, "2020 bundan daha aşağıdadır. 2021 daha açıklanmadı. Antalya'da 2020 yılında 9 bin ton et tüketimi var. Bu güzel bir şey. Hayvancılığa destek verilmediği taktirde zor günler yaşayacaklar. Devlet büyüktür. Biz devletimizin yanındayız. Biz devletle el ele çalışırız" dedi.