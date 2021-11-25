AK Parti’den flaş asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca çalışan "2022 asgari ücret ne kadar olacak?", "2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını merak ederken AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir" dedi. Peki 2022 asgari ücretteki senaryolar neler? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" dedi.
"BU KONUDA BİZLER DE BEKLİYORUZ"
Asgari ücretli ile ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın net bir beyanatı var. O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Haliyle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor.
Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizlerde bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum" dedi.
İŞTE 3'LÜ FORMÜL
● DESTEK ARTIRILACAK
2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor.