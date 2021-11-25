AK Parti’den flaş asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizlerde bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum" dedi.