Bayram ettiren haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!
Düzenli bir geliri olmayan ya da aylık geliri belirli bir sınırın altında olan kişiler bağlamında devletten yardım sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri devletin sunmuş olduğu destek uygulamalarıyla ödeme alıyor. Çalışmayan vatandaşlara 12 süresince 850, 1000, 1250, 2500 TL destek sağlanıyor. Bu destekler çocuğu olan, işi olmayan, dul, yetimlere ödeniyor. Hem de faturalarını ödemekte zorlanan gereksinim sahiplerine doğalgaz desteği, doğum yardımı gibi destekler de öne çıkıyor.
17.12.2022 12:53 - Son Güncelleme: 17.12.2022 12:53
T.C. Kimlik numarasına göre hesaba yatıyor. Devletten sosyal yardım kapıları ardına kadar açıldı. E-Devlet ya da SYDV'ler vasıtasıyla oluşturulan müracaatlar ile iş sahibi olmayanlar rahat bir soluk alıyor. Hane halkı gelir sınırının altında kalan vatandaşlara 850, 1000, 1250, 2500 TL gibi yardımlar gerçekleşiyor.
Sosyal yardımlar vasıtasıyla kişilerin bütçesi rahat bir soluk alıyor. Bunlardan en önemlisi ise 'Aile Destek Programı' oluyor.