Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 gün sonra net bu kadar olacak! Altın fiyatları piyasayı tarumar edecek! Altın yükselecek mi, düşecek mi?
Altın piyasasında hızlı hareketlilik görüldü. Edinilen son dakika verilerine göre gram altın fiyatında süratli biçimde yükseldi. Dakikalar içerisinde yaşanan yükselişle eş güdümlü 1 gram altın 29 liradan çok yükseldi ve kritik 1100 lira civarını geride bıraktı. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam etmekte. Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe yükselişle başlarken yatırımcılar bu artışın yeni senede de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak gram altının 2 gün sonra ne kadar olacağını belirtti. Bugün ons altın 1807 dolardan işlem görürken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış satış fiyatlarını araştırıyor.
Ons altın, Fed'in faiz artış sürecinde daha güvercin tonda beklentilerin oluşlması ile yukarı yönlü harekete geçti. Gram altın da buradan gelen rüzgar ile yükselişe geçerken, Rusya Lideri Vladimir Putin'in kararı sonrası AB ile artan gerilim piyasaları daha da çok hareketlendi. Yatırımcılar ''altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?'' sorusunun yanıtını merak ediyor.
İslam Memiş Altın Fiyatlarıyla İlgili Önemli Detaylar Verdi!
Elinde altını olanlara seslenen İslam Memiş, "Zarar etmeyin" dedi ve "Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarında dolar kaynaklı önemli bir yükseliş olduğunu, bunda ons altının hiç etkisinin olmadığını söyleyen Memiş, ons altının da işe dahil olması ile birlikte fiyatlarda yükselişin hızlanacağını söyledi. Gram altında 1450 lira hedefinin gelmemesi durumuna da değinen İslam Memiş, "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." değerlendirmesinde bulundu. Memiş açıklamasında ons altın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu, bu nedenle gram altının 1450 liraya çıkamadığını söyledi.