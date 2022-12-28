Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 gün sonra net bu kadar olacak! Altın fiyatları piyasayı tarumar edecek! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatlarında dolar kaynaklı önemli bir yükseliş olduğunu, bunda ons altının hiç etkisinin olmadığını söyleyen Memiş, ons altının da işe dahil olması ile birlikte fiyatlarda yükselişin hızlanacağını söyledi. Gram altında 1450 lira hedefinin gelmemesi durumuna da değinen İslam Memiş, "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." değerlendirmesinde bulundu. Memiş açıklamasında ons altın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu, bu nedenle gram altının 1450 liraya çıkamadığını söyledi.

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