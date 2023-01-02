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Haberler Ekonomi Baykar'dan 2022'ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA açıklaması

Baykar'dan 2022'ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA açıklaması

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yerli ve milli gururumuz KIZILELMA ve insansız hava araçlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bayraktar, "2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz" dedi.

02.01.2023 15:18 - Son Güncelleme: 02.01.2023 15:18
Baykar’dan 2022’ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA açıklaması

Selçuk Bayraktar'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Baykar’dan 2022’ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA açıklaması

"Öz sermayemizle geliştirdiğimiz, millî ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık.

2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99.3

Bayraktar #KIZILELMA'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz.

Baykar’dan 2022’ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA açıklaması

1.18 MİLYAR DOLAR İHRACAT!

Baykar Teknoloji'nin resmi Twitter hesabından ise şu paylaşım yapılmıştı:

"2022 Rakamlarla #Baykar

Gerçekleştirdiğimiz İhracat 1.18 Milyar Dolar

İmzalanan Sözleşmelerde İhracatın Payı %99.3

#MilliTeknolojiHamlesi"

Baykar’dan 2022’ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA açıklaması

SELÇUK BAYRAKTAR: DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK UÇTU!

Öte yandan Selçuk Bayraktar geçtiğimiz haftalarda Kızılelma'nın havalandığının bilgisini paylaşmıştı. Selçuk Bayraktar, Twitter paylaşımında "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullanmıştı.

Baykar’dan 2022’ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA açıklaması

BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKYÜZÜNDE

Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte 14.59'da havalanan Bayraktar KIZILELMA, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar KIZILELMA'nın 18 dakika süren ilk uçuşuTürk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

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