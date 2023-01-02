Baykar'dan 2022'ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA açıklaması
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yerli ve milli gururumuz KIZILELMA ve insansız hava araçlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bayraktar, "2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz" dedi.
1.18 MİLYAR DOLAR İHRACAT!
Baykar Teknoloji'nin resmi Twitter hesabından ise şu paylaşım yapılmıştı:
"2022 Rakamlarla #Baykar
Gerçekleştirdiğimiz İhracat 1.18 Milyar Dolar
İmzalanan Sözleşmelerde İhracatın Payı %99.3
#MilliTeknolojiHamlesi"
SELÇUK BAYRAKTAR: DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK UÇTU!
Öte yandan Selçuk Bayraktar geçtiğimiz haftalarda Kızılelma'nın havalandığının bilgisini paylaşmıştı. Selçuk Bayraktar, Twitter paylaşımında "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullanmıştı.
BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKYÜZÜNDE
Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte 14.59'da havalanan Bayraktar KIZILELMA, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar KIZILELMA'nın 18 dakika süren ilk uçuşuTürk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.