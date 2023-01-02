Baykar’dan 2022’ye damga vuran ihracat yüzdesi: % 99.3! Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA açıklaması

BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKYÜZÜNDE

Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte 14.59'da havalanan Bayraktar KIZILELMA, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar KIZILELMA'nın 18 dakika süren ilk uçuşuTürk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.