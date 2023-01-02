2023 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ZAMMI ile Evde bakım maaşı kaç TL olacak? YENİ MAAŞ LİSTESİ 2023!

Evde bakım maaşı hakkında aramalar Ocak ayı itibariyle hız kazandı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Peki, 2023 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ZAMMI ile Evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte tüm detaylar!