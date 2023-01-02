PRİM BORCU OLANA ÜCRETSİZ! Ayda 300 TL’ye aile boyu sağlık desteği
Sosyal güvencesi olmayanlar aylık 300 lira primle ailece sağlık şemsiyesi altına girerken, bu ödemeyi devletin yapması için aranan gelir sınırı da yükseldi. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar ve aileleri için yeni imkan geldi.
Sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek olan Türkiye, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. GSS sistemi ile tüm vatandaşlar sağlık ve ilaç hizmetinden yararlanıyor. TC kimlik numarası ile muayene ve tedavi olunuyor, ilaçlar alınıyor.
Vatandaşlara pek çok kolaylık da sağlanıyor. Sosyal güvencesi olmayanlar aylık ödemeyle GSS kapsamına alınırken; 18 yaş altı çocukların, gençlerin, düşük geliri olanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bağ-Kur, GSS prim borcu olanlara da sağlık hizmeti yolu açılıyor.
BORÇLUYA YENİ İMKAN
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur borcu olan vatandaşlar için yeni Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi. Borçlu vatandaşlar bu yıl da sağlık hizmeti alabilecek.
Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2022'de dolmuştu. Karara göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) yıl sonuna kadar sağlık hizmeti verilecek.