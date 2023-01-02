PRİM BORCU OLANA ÜCRETSİZ! Ayda 300 TL’ye aile boyu sağlık desteği

Sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek olan Türkiye, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. GSS sistemi ile tüm vatandaşlar sağlık ve ilaç hizmetinden yararlanıyor. TC kimlik numarası ile muayene ve tedavi olunuyor, ilaçlar alınıyor.