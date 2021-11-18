Başvurunuzu yapın yardımınızı alın! Verilen desteklerin çoğu bilinmiyor! Devlet yardımlarından yararlanma şartları neler?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar veriliyor ve bunlar için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu en çok merak edilenler arasında yer alırken bir yandan da başvuru şartlarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Aslında verilen desteklerin çoğu bilinmiyor ve başvurular da yapılmamış oluyor. Peki Devlet yardımlarından yararlanma şartları nelerdir? İşte konuya dair tüm detaylar!
Devletin verdiği yardımlar milyonlarca kişiye ulaşıyor ve şartları karşılayan vatandaşların başvuru yapması yeterli oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT'den alınabilen ödemelerden önce ilk kez başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki çocğu kişinin bilmediği devlet yardımları neler? Devletin verdiği desteklerden faydalanmak için gerekli şartlar ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI
Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak.
Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.
Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır.