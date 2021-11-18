Başvurunuzu yapın yardımınızı alın! Verilen desteklerin çoğu bilinmiyor! Devlet yardımlarından yararlanma şartları neler?

Devletin verdiği yardımlar milyonlarca kişiye ulaşıyor ve şartları karşılayan vatandaşların başvuru yapması yeterli oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT'den alınabilen ödemelerden önce ilk kez başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki çocğu kişinin bilmediği devlet yardımları neler? Devletin verdiği desteklerden faydalanmak için gerekli şartlar ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.