Bakanlık 7 bin 419 TL maaşla sözleşmeli personel alacak! KPSS 60 puanla 35 ilde başvurular başladı! İşte başvuru şartları...İçişleri Bakanlığı 124 sözlemeli personel alacak. Resmi Gazete'de yer alan ilanda 35 ilde 124 sözleşmeli personel istihdamı sağlanacağı belirtildi. Sözleşmeli personele ödenecek maaşlar da belli oldu. Maaşların 4.000 TL ile 7.500 TL arasında olacağı açıklandı. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar!