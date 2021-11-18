Bakanlık 7 bin 419 TL maaşla sözleşmeli personel alacak! KPSS 60 puanla 35 ilde başvurular başladı! İşte başvuru şartları...
İçişleri Bakanlığı tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yer alan ilanda 35 ilde 124 sözleşmeli personel istihdamı sağlanacağı belirtildi. Alım yapılacak kadrolar ise; avukat, mühendis, arşiv uzmanı, mütercim-tercüman, sosyal çalışmacı, psikolog ve çağrı karşılama personeli olarak açıklandı. Adaylara ödenecek maaş miktarı ise 4.000 TL ile 7.500 TL arasında olacağı açıklandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nedir? İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
Bakanlık 7 bin 419 TL maaşla sözleşmeli personel alacak! KPSS 60 puanla 35 ilde başvurular başladı! İşte başvuru şartları...İçişleri Bakanlığı 124 sözlemeli personel alacak. Resmi Gazete'de yer alan ilanda 35 ilde 124 sözleşmeli personel istihdamı sağlanacağı belirtildi. Sözleşmeli personele ödenecek maaşlar da belli oldu. Maaşların 4.000 TL ile 7.500 TL arasında olacağı açıklandı. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar!
İçişleri Bakanlığı duyurdu. İçişleri Bakanlığını merkez ve taşra teşkilatına en az 4 bin TL maaşla 124 sözleşmeli personel alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.
ALIM YAPILACAK İLLER!
Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, eDevlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak.