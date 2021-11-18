ŞOK hafta sonu indirimlerinde bütçeye uygun fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda televizyon, derin dondurucu...
Hafta sonu yaklaşırken en çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'da hangi kategorilerde ne kadar indirimler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Alacaklarını belirlemek ve şimdiden liste yapmak isteyenler evlerinin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın alabilir. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda televizyon, derin dondurucu gibi çeşitli kategorilerde ürünlerin hangi fiyatla satışa sunulduğunu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
18.11.2021 23:21
- Son Güncelleme: 18.11.2021 23:21
ŞOK'ta her hafta sonu birbirinden çeşitli kategorilerde güzel ürünler sizleri bekliyor. Televizyondan derin dondurucuya, ankastre setten otomobil ürünlerine, masadan oyuncaklara daha pek çok üründe fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL üzeri alışverişe belirlenen ürünlerdeki indirimler de dikkat çekiyor. Haberimizden güncel ŞOK aktüel ürünleri inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.