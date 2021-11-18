ŞOK hafta sonu indirimlerinde bütçeye uygun fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda televizyon, derin dondurucu...

ŞOK'ta her hafta sonu birbirinden çeşitli kategorilerde güzel ürünler sizleri bekliyor. Televizyondan derin dondurucuya, ankastre setten otomobil ürünlerine, masadan oyuncaklara daha pek çok üründe fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL üzeri alışverişe belirlenen ürünlerdeki indirimler de dikkat çekiyor. Haberimizden güncel ŞOK aktüel ürünleri inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.