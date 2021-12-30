Başvurular hemen yarın başlıyor! Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.