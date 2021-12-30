Başvurular hemen yarın başlıyor! Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli...
2022 yılında kamuya 564 personel alınacağı duyuruldu. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlara büyük fırsat! Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne, Danıştay Başkanlığı'na, memur ve personeller alınacak. Her kurum farklı maaş teklif ediyor. Maaş skalası asgari ücretten 6-7 bin TL'ye kadar çıkıyor. Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... İşte detaylar...
Kamu kurum ve kuruluşlarına; maliye, muhasebe büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, destek personeli, defterdarlık uzman yardımcısı, göç uzman yardımcısı, mühendis, avukat, temizlik personeli alınacak. Ön başvurular her kurumun ayrı ayrı açtığı siteler üzerinden yapılacak bizzat belge götürmeye gerek kalmayacak. Kamuya 564 memur, personel alımı için başvuru detayları haberimizde. 6 bin TL ve üzeri maaşla çalışmak isteyenlere müjde!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında bulunan il göç uzman yardımcısı kadrolarına 35 personel alınacak. Yazılı ve sözlü sınavı geçenler işe alınacak. Başvurular yarın başlıyor. 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.
Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak.