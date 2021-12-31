Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ile ilgili haber sitelerinde çeşitli iddialar yapıldı! Fakat emekliye yılbaşı ikramiyesi verilmeyecek

2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ücreti Ne Kadar Oldu?

2022 yılında tüm çalışan ve emekli maaşlarında zam oranlarının belirlenmesinin ardından birçok vatandaş her yıl dini bayramlarda verilen ikramiye ödemelerinde zam yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz dönemde 1.100 TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesinin önümüzdeki dönem için tekrar gözden geçirilmesi hedeflendiği ifade edildi.