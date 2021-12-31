Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ile ilgili haber sitelerinde çeşitli iddialar yapıldı! Fakat emekliye yılbaşı ikramiyesi verilmeyecek
Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Sorusunun yanıtı için takvim.com.tr olarak detayları araştırdık. Bilindiği gibi tüm haber sitelerinde bu tarz çıkan makaleler sonrasında emekli vatandaşlarımız telefonlarımızı kilitlemişti. Birçok kişinin aklında soru işaretlerine neden olan emekliye yılbaşı ikramiyesi konusunda gözler yetkililere çevrilmişti. Yaptığımız araştırmalar sonucunda yılbaşı emekli ikramiyesinin kesinlikle verilmeyeceği ortaya çıktı.
31.12.2021 08:42 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:58
2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ücreti Ne Kadar Oldu?
2022 yılında tüm çalışan ve emekli maaşlarında zam oranlarının belirlenmesinin ardından birçok vatandaş her yıl dini bayramlarda verilen ikramiye ödemelerinde zam yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz dönemde 1.100 TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesinin önümüzdeki dönem için tekrar gözden geçirilmesi hedeflendiği ifade edildi.
2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen emekli ikramiyelerinin ilki bu yıl 2 – 4 Mayıs günlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. İkincisinin ise Kurban Bayramı için 9 – 12 Temmuz tarihlerinden önce yatırılması hedefleniyor.