Emekli maaşlarına babayiğitlik zammı! Asgari ücret jestinden daha büyük! Enflasyonu unutun dev zam formülü yüzde 50'nin üzerinde...
Enflasyonu unutun dev zam formülü yüzde 50'nin üzerinde... Asgari ücret sonrasında tüm gözler emekli maaşı zamlarına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise konuya ilişkin çarpıcı detayları paylaşmıştı. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam oranlarının son yılların en yüksek oranları olması bekleniyor. Emekli maaşlarına ilişkin yeni düzenlemeler ise kapıda. İşte 2022 emekli maaşı zam oranları.
Bakan Nebati'den Emekli Maaşları Hakkında Açıklama!
Hazine ve Maliye Bakanı Nuraddin Nebati, geçtiğimiz gün emekli ve memur maaşlarına ilişkin zam beklentilerini değerlendi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni zam oranlarının, asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zamla beraber oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Emekli maaş zamlarını değerlendiren Bakan Nebati'nin açıklamasının devamında, asgari ücret ve memurlara ilişkin yapılan iyileştirmenin ardından sıranın emeklilerde olduğunun altını çizdi. Sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkmayacağına işaret eden Bakan Nebati, emeklilere Cumhurbaşkanı tarafından gerekenin yapılacağı ve hak ettikleri zamları alacakları vurgulandı.
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Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?
Emekli maaşlarında zam oranlarının belirlenmesi için geri sayım resmen başladı. Yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre, 6 aylık enflasyon dikkate alınarak zamlar belirlenecek.