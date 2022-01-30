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Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Emekli olacağınız tarihten daha kısa sürede erken emekli olabilirsiniz. Emeklilik yaşını erkene çeken, erken emeklilik formülü için kullanılabilecek yöntemlere haberimizde yer verdik. Erken emeklilik için 7 formül duyuruldu. Kadın, erkek farketmeksizin tüm çalışanlar erken emekliliğin yollarını arıyor. Erken emekliliğin yanında bir da yüksek emekli maaşı almak herkesin hayali. Emeklilik için gün saymak bir yana bazı durumlarda erken emekli olma imkanı bulunuyor. Nasıl mı? Belirli formülleri kullanarak erken emekli olabilirsiniz. İşte bunun için 7 formül...

30.01.2022 19:09 - Son Güncelleme: 30.01.2022 19:09
Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Erken emekli olmak istemeyen yoktur. Peki erken emeklilik mümkün mü? Bunun için 7 formülü tek tek sıraladık. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, Malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden meslekler ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik mümkün. İşte daha fazlası ve detaylarıyla erken emekli olmanın yolları ve yöntemleri...

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Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül bir bir tüm detaylarıyla açıklandı. Kadın erkek fark etmiyor. Emeklilik tarihinden önce maaşlar hesaplara yatmaya başlıyor.

Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Bilindiği üzere günümüzde çalışanların emekli olmaları için SGK prim gün sayısı ve fiili hizmet süresi tarihine ek olarak birde yaş şartı uygulanıyor.

Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Yaş şartına takılanlar ya da diğerleri belirli formülleri kullanarak erken emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik formülleri...

Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

1) DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

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