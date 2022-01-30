Başvuru yapan erken emekli oluyor! 7 formül duyuruldu! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Erken emekli olmak istemeyen yoktur. Peki erken emeklilik mümkün mü? Bunun için 7 formülü tek tek sıraladık. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, Malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden meslekler ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik mümkün. İşte daha fazlası ve detaylarıyla erken emekli olmanın yolları ve yöntemleri...